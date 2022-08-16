На форуме «Армия-2022» представлен проект легкого авианосца

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невское проектно-конструкторское бюро (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) в рамках форума «Армия-2022» впервые представило проект перспективного легкого авианесущего крейсера на универсальной платформе. Макет корабля выставлен в павильоне ОСК, сообщает корр. ТАСС с места событий.

В частности, макет демонстрирует проект легкого авианосца (шифр «Варан») водоизмещением 45 тыс. тонн. По замыслу разработчиков, этот корабль с неядерной силовой установкой способен нести на своей палубе истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К «Катран», а также беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного типа.