На форуме «Армия-2022» представлен проект легкого авианосца
17:10 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, макет демонстрирует проект легкого авианосца (шифр «Варан») водоизмещением 45 тыс. тонн. По замыслу разработчиков, этот корабль с неядерной силовой установкой способен нести на своей палубе истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К «Катран», а также беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного типа.
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