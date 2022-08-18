На востоке Крыма в Керчи сработала система ПВО
21:47 18.08.2022 Источник: Интерфакс
"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста (Крымского - ИФ) нет", - написал Крючков в своем телеграм-канале в четверг.
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