"Газпром" подает газ в Европу через "Суджу", Украина против прокачки через "Сохрановку"

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,2 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам в воскресенье представитель «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,2 млн куб. м на 21 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.

Накануне объем прокачки составлял 42,3 млн куб. м.

Ранее на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 21 августа может составить около 42,2 млн куб. м.