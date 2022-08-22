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Сенатор Джабаров: Если Эстония не выдаст Вовк, у РФ будут основания для жестких действий

16:02 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет иметь «все основания для жестких действий» в отношении Эстонии, если власти этой страны откажут в выдаче гражданки Украины Натальи Вовк, которая, по данным ФСБ России, выступила исполнителем убийства журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение выразил в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк — а в том, что будет отказ, практически нет сомнений — есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

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