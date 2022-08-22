Сенатор Джабаров: Если Эстония не выдаст Вовк, у РФ будут основания для жестких действий
16:02 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет иметь «все основания для жестких действий» в отношении Эстонии, если власти этой страны откажут в выдаче гражданки Украины Натальи Вовк, которая, по данным ФСБ России, выступила исполнителем убийства журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение выразил в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк — а в том, что будет отказ, практически нет сомнений — есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 16:36 22.08.2022
- Молодежь Москвы создала "живую" карту России на Поклонной горе
- 16:28 22.08.2022
- В Швейцарии закупают дрова в ожидании энергокризиса
- 16:18 22.08.2022
- 3000 человек приняли участие в патриотическом флешмобе "Самый длинный флаг" в Москве
- 15:40 22.08.2022
- Британские торговые сети могут не получить продукты из-за забастовки в порту
- 15:37 22.08.2022
- Не менее 15 человек пострадали от обстрела Антоновского моста из HIMARS со стороны ВСУ
- 15:20 22.08.2022
- Во Франции запретили рекламу нефти и угля. Газа это коснется в 2023 году
- 15:00 22.08.2022
- Захарова: Киев открыто говорит о "национальной чистке" русских
- 14:50 22.08.2022
- Болгария будет вести переговоры с "Газпромом", бизнес не справляется с ценами на газ
- 14:30 22.08.2022
- ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат
- 14:14 22.08.2022
- ФСБ: Убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать