Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9000 человек

18:33

Группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области увеличена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который отправился на Рязанщину с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым, она составляет почти 9 000 человек. Градоначальник отмечает, несмотря на все предпринимаемые в последние дни меры, пожары пока потушить не удается, к очагам возгорания сложно подобраться.

Для локализации и ликвидации пожаров на место были направлены 200 единиц спецтехники, в числе которой вертолеты.

Как отмечает Сергей Собянин, смог в Москве будет уменьшаться по мере того, как площадь пожаров под Рязанью будет уменьшаться. Сейчас же глвное – спасти от приближающегося огня местные деревни. «Сегодня облетали на вертолете, огонь буквально в 1–2 километрах. При верховом пожаре это буквально считанные минуты до домов», – констатировал мэр.

Смог отмечается в Москве уже почти неделю. Первый крупный лесной пожар был обнаружен в Рязанской области 7 августа и к 20 августа в регионе было пять природных пожаров общей площадью почти 6,8 тыс. га. Московские власти помогают ликвидации возгораний, направив в Рязанскую область спасателей и технику. Синоптики предполагают, что смог сохранится в мегаполисе до конца недели.