Оззи Осборн заявил о желании покинуть США
10:05 30.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Оззи Осборн заявил о желании уехать из США из-за роста преступности в стране. По словам рок-музыканта, он устал слушать о ежедневных убийствах людей.
«Одному богу известно, сколько уже погибло из-за нападений на школы», — сказал он в интервью The Observer.
Один из основателей группы Black Sabbath проживает в Америке последние 20 лет. Осборн напомнил, что он родом из Великобритании, и поэтому хочет вернуться на родину.
Супруга артиста Шэрон также заявила, что Америка сильно изменилась, в стране больше нет ничего «объединяющего».
«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — заключила она. Говорит Москва
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