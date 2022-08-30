Оззи Осборн заявил о желании покинуть США

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Оззи Осборн заявил о желании уехать из США из-за роста преступности в стране. По словам рок-музыканта, он устал слушать о ежедневных убийствах людей.

«Одному богу известно, сколько уже погибло из-за нападений на школы», — сказал он в интервью The Observer.

Один из основателей группы Black Sabbath проживает в Америке последние 20 лет. Осборн напомнил, что он родом из Великобритании, и поэтому хочет вернуться на родину.

Супруга артиста Шэрон также заявила, что Америка сильно изменилась, в стране больше нет ничего «объединяющего».

«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — заключила она. Говорит Москва