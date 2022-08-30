Боррель не считает создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ эскалацией конфликта

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не ждет, что Россия сочтет эскалацией конфликта создание Евросоюзом тренировочной миссии для украинской армии. Об этом он заявил во вторник по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.

«Нет, я так не считаю. Конечно, Россия не будет довольна, но мы предоставляем огромный объем военной помощи. Как можно поставлять вооружения и не обеспечивать подготовку?» — задался вопросом Боррель, отвечая на вопрос, не сочтет ли Москва создание такой миссии эскалацией конфликта.

Боррель также отметил, что страны ЕС обсуждали запуск такой миссии «еще до начала боевых действий на Украине».