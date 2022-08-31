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ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области

09:32 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду продолжали обстреливать Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Обстрелы были. [Обстреливали Каховскую] ГЭС», — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос ТАСС, продолжались ли обстрелы ночью.

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