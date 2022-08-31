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НОВОСТИ

Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ

10:05 31.08.2022 Источник: Известия

Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ, выяснили «Известия». Речь о людях, попавших в больницу, потерявших родственников или столкнувшихся с невыплатой зарплаты. Им также будут положены субсидии. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой, сказано в письме ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость. Эта структура ранее выступила с такой инициативой.

Эксперты считают, что теперь необходимо разработать и порядок списания долгов управляющих компаний и ТСЖ перед поставщиками ресурсов, образовавшихся в результате неплатежей от граждан.

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