МИД КНР напомнил о вкладе Горбачева в нормализацию отношений между СССР и Китаем

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев внес активный вклад в нормализацию советско-китайских отношений. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на регулярном брифинге прокомментировал смерть политика.

«Господин Горбачев внес активный вклад в начало нормализации отношений между Китаем и СССР. Мы скорбим в связи с его кончиной в результате болезни, выражаем соболезнования членам его семьи», — сказал он.

Михаил Горбачев, возглавлявший Советский Союз в 1985–1991 годах, умер во вторник в Москве на 92-м году жизни.

Отношения Китая при Мао Цзэдуне и СССР резко охладели после 1950-х годов, между странами происходили и столкновения. Горбачев начал движение к нормализации отношений между странами, санкционировал издание в СССР сборника речей китайского руководителя Дэн Сяопина, а в 1989 году предпринял визит в Пекин.