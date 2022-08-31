В Москве выявили 8 518 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 518 против 4 405 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 029 105 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 31 против 32 днем ранее, до 45 150. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 696, до 2 801 011.