Путин: Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории

13:13

Глава РФ направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачева. В документе Владимир Путин выразил слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей их утратой, а также в нескольких предложениях выразил свое отношение к бывшему руководителю государства.

По мнению Путина, «Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории». Как пишет глава РФ, Горбачев возглавлял страну «в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов».

«Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – говорится в телеграмме Путина.

Российский президент также особо отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачёв вёл все последние годы».