Польша, Финляндия и страны Балтии могут сами ограничить въезд россиян

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны, если Европейский союз (ЕС) не сможет договориться о коллективных действиях. Об этом в среду сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на совместное заявление этих стран.

«До тех пор пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения неотложных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока граждан России, пересекающих наши границы», — цитирует газета заявление государств.