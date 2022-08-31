0
0
71
НОВОСТИ

Польша, Финляндия и страны Балтии могут сами ограничить въезд россиян

14:12 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны, если Европейский союз (ЕС) не сможет договориться о коллективных действиях. Об этом в среду сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на совместное заявление этих стран.

«До тех пор пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения неотложных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока граждан России, пересекающих наши границы», — цитирует газета заявление государств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 31.08.2022
Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на Украину — Пушилин
0
70
14:08 31.08.2022
Герман Греф назвал главные технологии и навыки будущего для молодежи
0
108
14:00 31.08.2022
Природных пожаров в 2022 году стало значительно меньше — Песков
0
115
13:32 31.08.2022
Если ЕС создаст трудности с визами для россиян, европейцы столкнутся с такими же — Песков
0
163
13:20 31.08.2022
Попытка Киева снова наступать на николаево-криворожском направлении провалилась — МО РФ
0
197
13:13 31.08.2022
Путин: Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории
0
217
13:05 31.08.2022
Новые санкции против РФ нельзя вводить вечно — глава МИД Люксембурга
0
204
13:00 31.08.2022
Папа Римский вновь заявил об уже идущей третьей мировой войне
0
202
12:32 31.08.2022
Шесть-восемь членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС останутся там для постоянного контроля — ВГА
0
224
12:20 31.08.2022
В Москве выявили 8 518 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
219

Возврат к списку