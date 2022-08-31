Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) считает недопустимой работу в Киеве музея русского писателя Михаила Булгакова. Об этом говорится в заявлении секретариата организации, опубликованном на сайте НСПУ.

«Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях, например, в „Белой гвардии“, — указано в документе. Далее в нем приведена цитата из этого романа о гетмане Украины Павле Скоропадском: „Я бы вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым! <…> Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и в мире не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман“.

В НСПУ сделали вывод, что «Булгаков, по сути, является одним из предтечей <…> Русского мира».

В доме на Андреевском спуске Киева, где жил писатель с 1906 по 1919 гг., а сейчас находится его музей, НСПУ предлагает создать музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом же доме до семьи Булгаковых. В августе со стены одного из зданий Киевского национального университета им. Шевченко, где учился Булгаков, была снята установленная в его честь мемориальная доска.