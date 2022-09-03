Британское правительство допустило возвращение к использованию копировальной бумаги
20:30 03.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство Британии допустило возвращение к копировальной бумаге. Чиновники будут её использовать ближайшей зимой, если в стране придётся отключать электричество в целях экономии.
Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что план действий на подобный случай подробно рассматривают во всех министерствах.
«Идея состоит в том, чтобы госслужащие бегали по Уайтхоллу и вручали документы коллегам из других подразделений, и все могли быть в курсе происходящего. Бумаги можно делать с помощью копирки», — указано в публикации.
Три источника в правительстве Соединённого Королевства сообщили, что учат подчинённых работать с копиркой.
Копировальная бумага была запатентована в Англии в 1806 году и широко применялась по всему миру, пока ей на смену не пришли принтеры, копировальные машины, а затем и электронная почта, отмечается в статье. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 20:00 03.09.2022
- Украине стоило бы начать переговоры с РФ сейчас, а не потом — экс-помощник главы Госдепа
- 19:30 03.09.2022
- ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром
- 19:00 03.09.2022
- Лидер «Лиги» в Италии заявил, что Европа несет ответственность за рост энергетических цен
- 18:30 03.09.2022
- Регулятор ФРГ не исключил ухудшения ситуации с газоснабжением Германии
- 18:00 03.09.2022
- У границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий — Минобороны России
- 17:30 03.09.2022
- Кадыров заявил, что подумает об уходе с поста главы Чечни
- 17:00 03.09.2022
- Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
- 16:00 03.09.2022
- Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено — ВГА Энергодара
- 15:00 03.09.2022
- ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении — МО РФ
- 14:00 03.09.2022
- В Москве выявили 6 634 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать