Британское правительство допустило возвращение к использованию копировальной бумаги

20:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство Британии допустило возвращение к копировальной бумаге. Чиновники будут её использовать ближайшей зимой, если в стране придётся отключать электричество в целях экономии.

Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что план действий на подобный случай подробно рассматривают во всех министерствах.

«Идея состоит в том, чтобы госслужащие бегали по Уайтхоллу и вручали документы коллегам из других подразделений, и все могли быть в курсе происходящего. Бумаги можно делать с помощью копирки», — указано в публикации.

Три источника в правительстве Соединённого Королевства сообщили, что учат подчинённых работать с копиркой.

Копировальная бумага была запатентована в Англии в 1806 году и широко применялась по всему миру, пока ей на смену не пришли принтеры, копировальные машины, а затем и электронная почта, отмечается в статье. Говорит Москва