Корабль Orion полетит к Луне теперь не ранее 19 сентября - NASA
09:30 04.09.2022 Источник: Интерфакс
"Как вы знаете, текущее стартовое окно закрывается во вторник, и мы не будем осуществлять запуск в течение текущего временного окна", - сообщил Фри в ходе пресс-конференции NASA.
Он подчеркнул, что запуск может состояться в пределах следующих двух стартовых окон (19 сентября - 4 октября и 17 октября - 31 октября). При определении даты старта, помимо готовности ракеты и корабля, специалистам предстоит учесть запуск регулярной пилотируемой миссии Crew Dragon к МКС (Crew-5), который запланирован на 3 октября, и скорректировать график.
Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. 3 сентября специалисты вновь попытались совершить запуск ракеты, однако он был снова отменён из-за утечки.
По словам руководителя миссии "Артемида" Майка Сарафина, утечка, зафиксированная в ходе попытки, предпринятой в пятницу, была значительно сильнее той, которую обнаружили инженеры 29 августа.
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