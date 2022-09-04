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НОВОСТИ

В восьми субъектах России фиксируется рост госпитализаций с COVID-19

11:28 04.09.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 48 тыс. случаев, что почти на 3,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончались 87 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 48 042 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 239 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 41,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 74 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трёх субъектах, уточнили в оперштабе.

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