Шольц: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей
13:00 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам Шольца, Россия «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам». «Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — утверждал он на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий (социал-демократы, «зеленые» и либералы), которые длились около 19 часов.
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