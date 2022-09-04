Шольц: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в воскресенье с утверждением, что Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку якобы давно нарушает свои контрактные обязательства.

По словам Шольца, Россия «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам». «Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — утверждал он на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий (социал-демократы, «зеленые» и либералы), которые длились около 19 часов.