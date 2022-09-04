Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
15:03 04.09.2022
5-8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоится VII Восточный экономический форум (ВЭФ). Тема ВЭФ-2022 – «На пути к многополярному миру».
Сбер примет активное участие в работе Восточного экономического форума в качестве его официального партнера. Топ-менеджеры банка выступят на сессиях и дискуссиях форума, посвященных развитию инфраструктуры, международных экономических отношений, цифровых финансов, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей отрасли, предпринимательства, государственно-частного партнерства, подготовки кадров и экологии. Кроме того, Сбер проведет собственную сессию «Инфраструктура как драйвер роста – опыт Китая». Команда банка будет представлена и в других активностях ВЭФ, в частности во II Международном форуме по сохранению тигра, легкоатлетическом забеге Vlapostok Run и пр.
На форуме Сбер планирует заключить с регионами РФ и предприятиями различных отраслей экономики ряд соглашений о сотрудничестве.
Банк также представит широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства. Презентованные решения помогают людям в ежедневных делах – экономят время и деньги и повышают качество жизни.
VII Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
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