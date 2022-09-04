Патриарх Кирилл: Если богач не делится с бедняками, его ждет ад
15:06 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, отметив, что если человек с большим количеством денег не хочет помочь другому, то это "путь в ад". Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.
"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, <...> и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации. <...> Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей", - сказал патриарх.
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