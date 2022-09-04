Собянин напомнил москвичам о предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице

19:05

В этом году муниципальные выборы в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что партия «Единая Россия» участвует в них большой командой кандидатов, которая сформирована вместе с региональной общественной организацией «Мой район».

«Кандидатам нужна ваша поддержка, поэтому призываю вас не оставаться в стороне и проголосовать на предстоящих выборах за команду единомышленников от «Единой России» и общественной организации «Мой район», – отметил он.

По словам Собянина, «Единая Россия» оказывает неоценимую помощь в реализации проектов развития Москвы. А принципы программы комплексного благоустройства мэра Москвы «Мой район» – обратная связь с жителями и поддержка местных инициатив – также лежат и в основе «Народной программы» партии «Единая Россия».

Мэр города рассказал, что среди кандидатов в муниципальные депутаты от «Единой России» и организации «Мой район» есть учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры, хорошо знающие и любящие Москву.

«Их готовность отстаивать интересы москвичей и содействовать развитию районов – залог того, что наш город станет еще лучше и удобнее для людей», – добавил Собянин.

Напомним, активная фаза реализации программы мэра Москвы «Мой район» началась в 2019 году. Цель программы – создание комфортной городской среды и высокого стандарта качества жизни в каждом районе столицы по принципу «15-минутного города», когда вся необходимая инфраструктура – поликлиники, детсады и школы, благоустроенные парки, МФЦ и многое другое – в любом районе находится в шаговой доступности.