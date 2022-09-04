Собянин напомнил москвичам о предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице
19:05 04.09.2022
В этом году муниципальные выборы в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что партия «Единая Россия» участвует в них большой командой кандидатов, которая сформирована вместе с региональной общественной организацией «Мой район».
«Кандидатам нужна ваша поддержка, поэтому призываю вас не оставаться в стороне и проголосовать на предстоящих выборах за команду единомышленников от «Единой России» и общественной организации «Мой район», – отметил он.
По словам Собянина, «Единая Россия» оказывает неоценимую помощь в реализации проектов развития Москвы. А принципы программы комплексного благоустройства мэра Москвы «Мой район» – обратная связь с жителями и поддержка местных инициатив – также лежат и в основе «Народной программы» партии «Единая Россия».
Мэр города рассказал, что среди кандидатов в муниципальные депутаты от «Единой России» и организации «Мой район» есть учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры, хорошо знающие и любящие Москву.
«Их готовность отстаивать интересы москвичей и содействовать развитию районов – залог того, что наш город станет еще лучше и удобнее для людей», – добавил Собянин.
Напомним, активная фаза реализации программы мэра Москвы «Мой район» началась в 2019 году. Цель программы – создание комфортной городской среды и высокого стандарта качества жизни в каждом районе столицы по принципу «15-минутного города», когда вся необходимая инфраструктура – поликлиники, детсады и школы, благоустроенные парки, МФЦ и многое другое – в любом районе находится в шаговой доступности.
НОВОСТИ
- 18:07 04.09.2022
- США собираются поменять посла в России - СМИ
- 17:30 04.09.2022
- Посол США в России Джон Салливан покинул Москву
- 16:15 04.09.2022
- Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на ВЭФ
- 16:10 04.09.2022
- Раввины объявят об отказе покидать Россию на специальной конференции в Москве
- 16:00 04.09.2022
- Сербия получает газ из России по самой низкой цене в Европе - "Сербиягаз"
- 15:06 04.09.2022
- Патриарх Кирилл: Если богач не делится с бедняками, его ждет ад
- 15:03 04.09.2022
- Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
- 14:45 04.09.2022
- Медведев: Германия действует как враг России
- 13:00 04.09.2022
- Шольц: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей
- 11:45 04.09.2022
- Первый министр Шотландии рассказала, чем чревато избрание Трасс премьером
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать