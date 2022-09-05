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Как минимум 40% семей в России не могут оформить ипотеку — Минтруд

11:20 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оформить ипотеку сейчас не имеют возможности как минимум 40% российских семей, поэтому необходимо разрабатывать новые формы поддержки для улучшения жилищных условий. Об этом сообщила в понедельник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Еще один блок [по поддержке семей], в котором точно у нас есть резерв — это улучшение жилищных условий. У нас, к сожалению, в этом блоке в последние годы наметился очевидный перекос в пользу ипотеки. Безусловно, ипотечное кредитование — быстрый способ улучшения жилищных условий и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует и льготная семейная ипотека, и сельская ипотека, и дальневосточная ипотека. Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика», — сказала она на сессии «Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея России».

Замминистра также отметила, что ипотека в ряде случаев может быть сдерживающим фактором в рождаемости. В частности, долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением о рождении очередного ребенка. По мнению Баталиной, сейчас в России «остро необходимы» иные формы мер поддержки по улучшению жилищных условий.

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