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В России выявили 41 690 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 690, летальных исходов из-за ковида — на 76. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 48 042 случая заражения и 87 смертей, всего с начала пандемии — 19 771 113 и 384 787 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 30 703 против 35 732 днем ранее, до 18 777 401.

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