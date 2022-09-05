Независимость Латвийской митрополии от РПЦ утвердят законодательно

13:25 Источник: Интерфакс

Президент Латвии Эгил Левитс внес в сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви с тем, чтобы она впредь осуществляла деятельность полностью самостоятельно и независимо. "При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - заявил Эгилс после встречи с руководством парламентских фракций.