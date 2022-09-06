ESG-оценку Сбера прошло уже более 250 компаний

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Более 250 компаний воспользовались ESG-продуктами Сбера, разработанными дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» – «Профессиональный консультант» – и получили оценку своих компетенций в области устойчивого развития. По ее результатам клиенты получают сертификаты, которые подтверждают приверженность предприятия ESG-принципам и статус «Зеленого поставщика».

В зависимости от типа услуги по результатам оказанных сервисов клиенты получают заключение с рекомендациями, набор необходимой разрешительной и регламентирующей документации, а также сертификаты, которые подтверждают приверженность компании ESG-принципам и статус «Зелёного поставщика».

«ESG-продукты от Сбера помогают компаниям всех размеров и отраслей оценить уровень своего соответствия принципам устойчивого развития, а соответствующий сертификат сообщает партнерам о статусе «Зеленого поставщика», что несомненно повышает инвестиционную привлекательность предприятия и доверие к нему, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы в Сбере прошли этот путь и уверены, что можем помочь и другим компаниям настроить «внутренний навигатор» на ESG».

Линейка комплексных ESG-программ включает «ESG-навигатор», «EHS-консалтинг», «Комплекс ESG-политик» и продукт «Зеленая цепочка поставок». При этом компании могут воспользоваться как готовыми пакетами услуг, так и отдельными сервисами в зависимости от внутренних потребностей.

«ESG-навигатор» будет полезен не только компаниям, которые недавно встали на путь ESG-трансформации, но и тем, кто уже имеет достаточно достижений в этой сфере. Продукт позволяет провести аудит предприятия по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность, уровень риск-защищенности строящегося объекта и пожарной безопасности организации. По итогам компания получит подробный отчет о степени соответствия действующим законодательным нормам, ESG-оценку и оценку влияния предприятия на климат, а также рекомендации по дальнейшему внедрению практик устойчивого развития.

«EHS-консалтинг» рассчитан на компании, которым необходима помощь в разработке набора документации по охране труда, пожарной безопасности, а также по охране окружающей среды. Помимо разработки документации Сбер рассчитает объем выбросов парниковых газов компании (по методике Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Кроме того, в рамках программы Сбер проведёт оценку организации на соответствие ESG-принципам и предоставит соответствующий сертификат.

«Комплекс ESG-политик» поможет компании регламентировать собственный подход к устойчивому развитию. Специалисты разработают необходимый набор политик и кодексов, подготовят информацию для сайта компании и, как и в случае с EHS-консалтингом, Cбер проведет оценку организации на соответствие ESG-принципам с предоставлением соответствующего сертификата.

«Зелёная цепочка поставок» – сервис для оценки степени интеграции практик устойчивого развития в деятельность поставщиков и подрядчиков. По результатам оценки компании получают сертификаты, в которых отражаются конкретные ESG-оценки компаний по шкале от A (Absolute) до E (Elementary), а также право клиента на участие в зеленых тендерных конкурсах. Результаты оценки размещаются в специализированной базе ответственных поставщиков на сайте «Профессионального консультанта».