0
0
130
НОВОСТИ

ESG-оценку Сбера прошло уже более 250 компаний

11:58 06.09.2022

Более 250 компаний воспользовались ESG-продуктами Сбера, разработанными дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» – «Профессиональный консультант» – и получили оценку своих компетенций в области устойчивого развития. По ее результатам клиенты получают сертификаты, которые подтверждают приверженность предприятия ESG-принципам и статус «Зеленого поставщика».

В зависимости от типа услуги по результатам оказанных сервисов клиенты получают заключение с рекомендациями, набор необходимой разрешительной и регламентирующей документации, а также сертификаты, которые подтверждают приверженность компании ESG-принципам и статус «Зелёного поставщика».

«ESG-продукты от Сбера помогают компаниям всех размеров и отраслей оценить уровень своего соответствия принципам устойчивого развития, а соответствующий сертификат сообщает партнерам о статусе «Зеленого поставщика», что несомненно повышает инвестиционную привлекательность предприятия и доверие к нему, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы в Сбере прошли этот путь и уверены, что можем помочь и другим компаниям настроить «внутренний навигатор» на ESG».

Линейка комплексных ESG-программ включает «ESG-навигатор», «EHS-консалтинг», «Комплекс ESG-политик» и продукт «Зеленая цепочка поставок». При этом компании могут воспользоваться как готовыми пакетами услуг, так и отдельными сервисами в зависимости от внутренних потребностей.

«ESG-навигатор» будет полезен не только компаниям, которые недавно встали на путь ESG-трансформации, но и тем, кто уже имеет достаточно достижений в этой сфере. Продукт позволяет провести аудит предприятия по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность, уровень риск-защищенности строящегося объекта и пожарной безопасности организации. По итогам компания получит подробный отчет о степени соответствия действующим законодательным нормам, ESG-оценку и оценку влияния предприятия на климат, а также рекомендации по дальнейшему внедрению практик устойчивого развития.

«EHS-консалтинг» рассчитан на компании, которым необходима помощь в разработке набора документации по охране труда, пожарной безопасности, а также по охране окружающей среды. Помимо разработки документации Сбер рассчитает объем выбросов парниковых газов компании (по методике Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Кроме того, в рамках программы Сбер проведёт оценку организации на соответствие ESG-принципам и предоставит соответствующий сертификат.

«Комплекс ESG-политик» поможет компании регламентировать собственный подход к устойчивому развитию. Специалисты разработают необходимый набор политик и кодексов, подготовят информацию для сайта компании и, как и в случае с EHS-консалтингом, Cбер проведет оценку организации на соответствие ESG-принципам с предоставлением соответствующего сертификата.

«Зелёная цепочка поставок» – сервис для оценки степени интеграции практик устойчивого развития в деятельность поставщиков и подрядчиков. По результатам оценки компании получают сертификаты, в которых отражаются конкретные ESG-оценки компаний по шкале от A (Absolute) до E (Elementary), а также право клиента на участие в зеленых тендерных конкурсах. Результаты оценки размещаются в специализированной базе ответственных поставщиков на сайте «Профессионального консультанта».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 06.09.2022
Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию Bloomberg о рецессии в России
0
71
12:20 06.09.2022
ВВП России в 2022 г. сократится меньше прогноза — чуть более чем на 2% — Песков
0
90
12:05 06.09.2022
РФ к концу года увеличит экспорт электроэнергии в Китай на 20% — глава Минэнерго
0
116
12:00 06.09.2022
Разговора о мобилизации не будет на пленарной сессии с Путиным на ВЭФ — Песков
0
130
11:50 06.09.2022
Бизнес на Дальнем Востоке стал чаще оформлять защиту от экологических рисков
0
123
11:32 06.09.2022
Кремль не комментирует приговор Сафронову, но отмечает, что он «очень суровый» — Песков
0
160
11:20 06.09.2022
Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года — Песков
0
156
11:05 06.09.2022
РФ нужно пробовать закупать валюту дружественных стран — Сторчак
0
191
11:00 06.09.2022
Байден заявил, что не считает нужным причислять РФ к спонсорам терроризма
0
196
10:50 06.09.2022
Сторонники Ахмада Масуда призвали создать региональную коалицию против терроризма
0
215

Возврат к списку