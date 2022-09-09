Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе

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Стартовала работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. По словам его руководителя Вадима Ковалева, в столице открылись избирательные участки, на них начали работать заранее подготовленные наблюдатели. «Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве», - сообщил глава штаба.

Общественные наблюдатели, которые прошли специальное обучение, действуют на всех избирательных участках Москвы. «Группа разбора также на месте. Картинка, трансляция у нас также хорошая. У нас и ночью будут смотреть за картинкой с участков», - сказал Ковалев.

Напомним, в Москве 9-11 сентября будет проводиться голосование, в рамках которого будут выбирать депутатов представительных органов местного самоуправления. Муниципальные выборы проводятся в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса.