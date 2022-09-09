Почти треть молодежи Швеции готова защищать другую страну НАТО — опрос
14:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый третий молодой швед готов защищать другую страну — члена НАТО, если она подвергнется вооруженному нападению. Об этом в пятницу сообщает Шведское радио со ссылкой на результаты опроса социологического центра «Новус».
В опросе, проведенном 8–16 июня, принял участие 1 061 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Один из вопросов звучал следующим образом: «Швеция только что подала заявку на членство в НАТО. Если какая-то другая натовская страна подвергнется нападению, будете ли вы готовы непосредственно участвовать в ее защите?»
32% респондентов ответили либо «Да, конечно», либо «Да, возможно», 24% выразили сомнение, 40% высказались отрицательно и 3% не смогли определиться с ответом.
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