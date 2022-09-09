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РФ может бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам — Путин

18:40 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова бесплатно передать развивающимся странам свои калийные удобрения, скопившиеся в портах европейских стран. Об этом в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в некоторых европейских портах скопились сотни тысяч тонн удобрений. «Наши производители — речь, по-моему, идет прежде всего о калийных удобрениях — готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД [РФ] проработать и этот вопрос», — поручил глава государства.

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