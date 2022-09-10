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НОВОСТИ

Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов

15:47 10.09.2022

В российской столице президент РФ Владимир Путин и мэр Сергей Собянин открыли участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе - новой городской магистрали. Церемонию открытия провели в режиме видеоконференцсвязи. Собянин и Путин связывались с дорожными строителями на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе из  «Зарядья», где проводится посвященный 875-летию Москвы концерт.
Ввод в эксплуатацию трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе - последнее звено в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды). С 10 сентября бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М12 на востоке Москвы.

Длина основного участка МСД составила примерно 40 км. Отмечается, что всего, с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, на нем будет построено порядка 120 км дорог, в том числе 80 искусственных сооружений: эстакад, мостов, тоннелей, протяженностью около 38 км, и 21 пешеходный переход. Трасса соединила крупные автомобильные магистрали Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, - а также дает выход на 15 крупных московских улиц: ул. Фестивальная, Сельскохозяйственная, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, ул. Амурская, Щербаковская, Перовская, Юности, Паперника и другие. Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением больше 2,5 млн человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20% при поездках на городском транспорте и 17% при поездках на личных машинах.

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