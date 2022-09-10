Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов
15:47 10.09.2022
Ввод в эксплуатацию трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе - последнее звено в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды). С 10 сентября бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М12 на востоке Москвы.
Длина основного участка МСД составила примерно 40 км. Отмечается, что всего, с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, на нем будет построено порядка 120 км дорог, в том числе 80 искусственных сооружений: эстакад, мостов, тоннелей, протяженностью около 38 км, и 21 пешеходный переход. Трасса соединила крупные автомобильные магистрали Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, - а также дает выход на 15 крупных московских улиц: ул. Фестивальная, Сельскохозяйственная, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, ул. Амурская, Щербаковская, Перовская, Юности, Паперника и другие. Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением больше 2,5 млн человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20% при поездках на городском транспорте и 17% при поездках на личных машинах.
НОВОСТИ
- 16:30 10.09.2022
- Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу
- 16:20 10.09.2022
- Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны
- 15:51 10.09.2022
- На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов
- 15:45 10.09.2022
- Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
- 15:43 10.09.2022
- Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
- 15:25 10.09.2022
- Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города
- 15:20 10.09.2022
- Присутствие Меган Маркл на похоронах Елизаветы II сочли не уместным - СМИ
- 14:30 10.09.2022
- Путин назвал самбо национальным видом спорта
- 14:20 10.09.2022
- Информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС из РФ неверна - Посольство Финляндии
- 14:10 10.09.2022
- На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать