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На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов

15:51 10.09.2022

В Москве на Тверской ко Дню города установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. Инсталляции и арт-объекты рассказывают о помощи, которую российская столица оказывает в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.

Также площадка на Тверской улице знакомит публику с историей, промышленностью, сельским хозяйством и культурой Донбасса.

Например, среди арт-объектов - макет памятника композитору и пианисту Сергею Прокофьеву, модель памятника, посвященного шахтерам, макет фонтана «Донбасс-Арена». Кроме того, горожане могут увидеть выставку спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство «Саур-Могила», макет памятника «Мемориал подвигу шахтеров Макеевки», инсталляцию кинотеатра «Победа», возведенного 11 сентября 1955 года в Донецке.

Москвичи могут увидеть спортивные соревнования, в которых будут участвовать приглашенные спортсмены из Донбасса. Также на Тверской выступят артисты, часто выезжавшие в Донбасс, в также исполнители и театральные коллективы ДНР и ЛНР.

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