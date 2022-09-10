На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов
15:51 10.09.2022
Также площадка на Тверской улице знакомит публику с историей, промышленностью, сельским хозяйством и культурой Донбасса.
Например, среди арт-объектов - макет памятника композитору и пианисту Сергею Прокофьеву, модель памятника, посвященного шахтерам, макет фонтана «Донбасс-Арена». Кроме того, горожане могут увидеть выставку спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство «Саур-Могила», макет памятника «Мемориал подвигу шахтеров Макеевки», инсталляцию кинотеатра «Победа», возведенного 11 сентября 1955 года в Донецке.
Москвичи могут увидеть спортивные соревнования, в которых будут участвовать приглашенные спортсмены из Донбасса. Также на Тверской выступят артисты, часто выезжавшие в Донбасс, в также исполнители и театральные коллективы ДНР и ЛНР.
НОВОСТИ
- 16:30 10.09.2022
- Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу
- 16:20 10.09.2022
- Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны
- 15:47 10.09.2022
- Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов
- 15:45 10.09.2022
- Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
- 15:43 10.09.2022
- Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
- 15:25 10.09.2022
- Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города
- 15:20 10.09.2022
- Присутствие Меган Маркл на похоронах Елизаветы II сочли не уместным - СМИ
- 14:30 10.09.2022
- Путин назвал самбо национальным видом спорта
- 14:20 10.09.2022
- Информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС из РФ неверна - Посольство Финляндии
- 14:10 10.09.2022
- На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать