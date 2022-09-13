В Госдуме оценили важность газопровода «Сила Сибири – 2»

14:15

Жители Сибири и инвесторы ждут реализации важных для региона проектов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов. Парламентарий обратил особое внимание на проект строительства магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» из Сибири в Китай через Монголию.

«Строительство такого газопровода позволит не только снизить зависимость нашей страны от поставок газа в Европу, но и дать сибирским регионом более дешевую энергию для развития промышленности, а также выполнить очень важный пункт народной программы партии «Единая Россия» по социальной газификации», – отметил Александр Дроздов.

По его словам, депутаты подготовили ряд предложений в правительство по ускоренному развитию Сибири. «Они направлены на сокращение оттока населения, решение демографической проблемы. Это в первую очередь поддержка молодых семей и молодых специалистов, льготное субсидирование ипотеки и инвестпрограмм, денежные выплаты молодым специалистам в возрасте до 35 лет, которые желают переехать для дальнейшей работы в восточные регионы», – рассказал парламентарий.