США не собираются поставлять Украине ракеты ATACAMS — CNN
17:40 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пока не планируют передавать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, сообщил в четверг телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники.
По его сведениям, Вашингтон не хочет поставлять Киеву ракеты, так как радиус их действия составляет порядка 300 километров, что может дать Украине возможность нанести удар по территории России и привести к эскалации ситуации. Отмечается, что в настоящее время максимальный радиус действия американских вооружений, передаваемых Украине, не превышает 78 км.
Ранее газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на перечень позиций, уже представленный членам Конгресса США, сообщила, что Украина запросила у Вашингтона ракеты для «поддержки наступательных действий». Всего в список вошли 29 наименований вооружений, в том числе снаряды для РСЗО HIMARS («Хаймарс») и противокорабельные ракеты Harpoon («Харпун»).
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