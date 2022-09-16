Отношения Индии и РФ будут улучшаться и будут полезны для всего мира - Моди

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели будут улучшаться и будут полезны для всего мира.

«Наши отношения будут улучшаться и будут полезны для всего мира», — сказал он.