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Военный конфликт на Украине угрожает мировому порядку - НАТО

12:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны, под угрозу поставлен весь мировой порядок. Об этом заявил в субботу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — заявил Роб Бауэр. Среди других угроз он назвал «наращивание военной мощи и угрожающую риторику Китая», а также «ассиметричные угрозы терроризма».

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