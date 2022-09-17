Военный конфликт на Украине угрожает мировому порядку - НАТО

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны, под угрозу поставлен весь мировой порядок. Об этом заявил в субботу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — заявил Роб Бауэр. Среди других угроз он назвал «наращивание военной мощи и угрожающую риторику Китая», а также «ассиметричные угрозы терроризма».