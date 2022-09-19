Идею Кадырова о самомобилизации населения должны оценивать в Минобороны — Песков
16:12 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выдвинутую главой Чечни Рамзаном Кадыровым идею о необходимости проведения самомобилизации населения должны оценивать специалисты Минобороны. Такое мнение представитель Кремля высказал журналистам в понедельник на брифинге.
«Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать, конечно, это должно оценивать Минобороны», — сказал пресс-секретарь.
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