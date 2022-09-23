Земан считает, что Путин не блефует, когда говорит о защите РФ всеми средствами

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности использовать все имеющиеся в арсенале средства для защиты страны, считает президент Чехии Милош Земан. Как полагает хозяин Пражского града, это говорит о готовности российского руководства применить ядерное оружие.

«Я привык размышлять рационально. Именно поэтому я утверждал, что Россия не атакует Украину. Это было иррационально. Тем не менее, к сожалению, российская политика становится все более иррациональной. Именно поэтому я уже не отважусь утверждать, что устрашение ядерным оружием [со стороны руководства РФ] является лишь блефом. Ведь и сам Путин в своем выступлении четко сказал: „Я не блефую“, — заявил Земан в интервью, опубликованном в пятницу газетой „Млада фронта Днес“.

По мнению президента Чехии, после вхождения в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в случае нападения на них противника Россия может применить ядерное оружие, что соответствует ядерной доктрине страны. При этом Земан заявил, что результаты данных референдумов не будут признаны за рубежом, так как на жителей регионов оказывается силовое давление.