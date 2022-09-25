Итоги рейерендумов на востоке Украины Сербия признать не может - заявление МИД
13:05 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», — сказал министр.
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