Итоги рейерендумов на востоке Украины Сербия признать не может - заявление МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия, «исходя из международного права», не примет результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье. Об этом заявил в воскресенье по возвращении с ГА ООН глава МИД Сербии Никола Селакович.

«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», — сказал министр.