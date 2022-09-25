У столичных военкоматов в воскресенье также собираются очереди
15:03 25.09.2022
В Москве к военкоматам, несмотря на выходной день и дождливую погоду, прибывают горожане, которых призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации. Многих мобилизованных сопровождают родные и друзья. «Повестка пришла, я переживаю как родитель, но я горда тем, что сын идет защищать нашу родину», - говорит мама одного из мужчин, прибывшего в военкомат Измайловского района. «Не боюсь, иду сам. Не страшно, нормально все», - отмечает он сам.
Еще одна мать мобилизованного, пришедшая к военному комиссариату Головинского района говорит: «Какие у мам могут быть эмоции? Сами понимаете, тяжело. Но должен он. Как говорят, все будет хорошо. Защищает родину он, Россию. Он служил в танковых частях, пошел сейчас добровольно. Будет служить и защищать нашу родину».
В скором времени в Москве временные пункты мобилизации также откроются в Музее Москвы, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза. Это даст возможность принимать посетителей в комфортных условиях, а также минимизировать неудобства жителям ближайших домов. Мобилизованных граждан планируют обеспечить транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации.
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