Американский курс в отношении России становится все агрессивнее — Рябков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Линия Вашингтона в отношении Москвы становится все агрессивнее, Россия предостерегает США от опрометчивых шагов. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Агрессивность американского курса нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов. Сигналы, которые свидетельствует о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии», — указал он.