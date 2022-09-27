Песков не исключил, что нарушения работы «Северных потоков» могут быть следствием диверсии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать, что нарушения работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут быть следствием диверсии.

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта», — ответил он во вторник в беседе с журналистами на вопрос ТАСС о том, допускают ли в Кремле вариант, что могла произойти диверсия.

«Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной, до того, как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — добавил он.