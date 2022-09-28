КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты — береговая охрана Японии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в среду совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.