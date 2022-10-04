Байден планирует баллотироваться на второй срок

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил о том, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщил в понедельник телеканал Эн-би-си.



По его сведению в ходе встречи с проповедником Элом Шарптоном в сентябре он заявил тому, что «собирается сделать это снова» в контексте выдвижения своей кандидатуры на пост президента.



Как отмечает телеканал, несмотря на то, что сторонники Байдена неоднократно заявляли о его намерении выдвигаться на второй срок, сам действующий глава американской администрации в последнее время избегал каких-либо однозначных заявлений по данной теме.



