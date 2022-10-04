Михаил Гуцериев стал лауреатом авторитетной Есенинской премии в номинации «Стихи»
12:58 04.10.2022
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Медали с изображением Сергея Есенина вручали
в Центральном Доме литераторов.
Иллюстрация с сайта www.eseninpremia.ru
В число лауреатов авторитетной литературной премии «Русь моя» по решению компетентного жюри, состоящего из деятелей культуры, связанных с творчеством Сергея Есенина, вошел известный российский поэт, предприниматель и меценат Михаил Гуцериев. Его признали одним из лучших авторов, победивших в номинации «Стихи». Весной Михаил Гуцериев уже одержал убедительную победу на премии «Поэт года». Тогда жюри отметило Гуцериева первым местом в номинации «Песни».
Торжественная церемония, в рамках которой были объявлены имена лауреатов премии «Русь моя», состоялась в Центральном Доме литератора в Москве 2 октября.
Напомним, претендовать на Есенинскую премию, которую в литературных кругах по праву называют одной из самых известных и престижных, может любой из авторов, зарегистрированных на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру».
Все поступившие заявки сначала обрабатывает редкомиссия. На этом этапе оценивается уровень мастерства и отбирается около полутора тысяч работ поэтов и прозаиков. Все эти произведения в дальнейшем оказываются на страницах печатных альманахов, где их изучает жюри премии, присваивая баллы.
В финальный этап проходят те, кто набрал наибольшие суммарные оценки. И на завершающей стадии предпочтение отдается наиболее талантливым авторам - формируются списки по три человека в двух номинациях «Стихи» и «Проза».
Есенинская премия была учреждена в 2015 году Российским союзом писателей. Церемония объявления лауреатов традиционно проходит накануне важной даты - дня рождения Сергея Есенина.
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