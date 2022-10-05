На партийном съезде активисты Greenpeace прервали речь премьера Великобритании

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты природозащитной организации Greenpeace («Гринпис») в среду примерно на две минуты прервали выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Трансляцию ведет в прямом эфире телеканал «Скай ньюс».



Во время выступления Трасс две девушки встали с кресел, растянув желтый плакат с надписью «Кто голосовал за это?» и логотипом Greenpeace. Они выкрикивали лозунги против возобновления добычи нефти методом фрекинга на территории королевства. Правительство Трасс сняло введенный в 2019 году временный запрет на применение технологии гидроразрыва пласта и намерено активнее осваивать месторождения нефти и газа в Северном море в связи с последствиями энергетического кризиса в Европе. Это вызывает ожесточенное сопротивление природоохранных организаций.



