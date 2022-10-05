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НОВОСТИ

Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы

18:10 05.10.2022

Жители столицы приходят в мобилизационные пункты в Москве не только по повестке из военкомата, но и добровольно. «Я доброволец, считаю своим долгом защищать Родину. Волнительный процесс, переживают родители, семья, но все поддерживают и ждут обратно», – рассказал один из таких горожан журналистам. Корреспондент Агентства «Москва», который находится в мобилизационном пункте, отмечает, что туда за сегодняшний день пришло довольно много добровольцев.

Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале в России частичной мобилизации в связи со спецоперацией в Украине. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, всего в рамках этого процесса планируют набрать на службу около 300 тыс. резервистов. Как уже сообщала «Независимая газета», мобилизованным в столице России предоставляют специальный набор, в который входят зимние берцы, зимний и летний камуфлированные костюмы, термоноски (две пары), термобелье, два комплекта нижнего белья и несессер с гигиеническими принадлежностями – все это находится в вещевом мешке.

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