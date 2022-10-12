Люди, чьи тела «находит» Киев в Красном Лимане, погибли от действий ВСУ — омбудсмен ДНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирные жители, тела которых сейчас эксгумируют в Красном Лимане киевские силовики, выдавая их за якобы убитых союзными силами, на самом деле погибли в результате действий украинских войск. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Когда я приезжаю на освобожденные территории и общаюсь с людьми, которые там постоянно проживали и проживают, все дают одинаковые показания о том, что именно киевские войска убивали местное население. Все те, кто на данный момент захоронены на кладбище в Красном Лимане, — это [результат] действий Киева», — сказала Морозова в эфире телеканала «Россия-24».