Люди, чьи тела «находит» Киев в Красном Лимане, погибли от действий ВСУ — омбудсмен ДНР
12:20 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирные жители, тела которых сейчас эксгумируют в Красном Лимане киевские силовики, выдавая их за якобы убитых союзными силами, на самом деле погибли в результате действий украинских войск. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«Когда я приезжаю на освобожденные территории и общаюсь с людьми, которые там постоянно проживали и проживают, все дают одинаковые показания о том, что именно киевские войска убивали местное население. Все те, кто на данный момент захоронены на кладбище в Красном Лимане, — это [результат] действий Киева», — сказала Морозова в эфире телеканала «Россия-24».
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