Мэр Москвы рассказал о переводе ежемесячной выплаты родственникам мобилизованных в ускоренном режиме
15:52 12.10.2022
В Москве родственники мобилизованных горожан могут обратиться в профильный городской центр поддержки семей и получить адресную социальную помощь. По словам мэра Сергея Собянина, столичные власти будут выплачивать гражданам, направленным в Вооруженные силы России, 50 тыс. рублей в месяц.
«Мы приняли решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы, в размере 50 тысяч рублей в месяц. Сегодня от них и членов их семей поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат, - отметил градоначальник. - Для проведения платежей правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных».
По словам главы города, процесс передачи личных данных мобилизованных горожан потребует определенного времени, однако многим семьям деньги нужны уже сейчас. В связи с этом, для ускорения процесса близкие родственники мобилизированного могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) и получить выплату в формате адресной социальной помощи. «Постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», — заявил мэр.
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