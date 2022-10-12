Мэр Москвы рассказал о переводе ежемесячной выплаты родственникам мобилизованных в ускоренном режиме

15:52

В Москве родственники мобилизованных горожан могут обратиться в профильный городской центр поддержки семей и получить адресную социальную помощь. По словам мэра Сергея Собянина, столичные власти будут выплачивать гражданам, направленным в Вооруженные силы России, 50 тыс. рублей в месяц.

«Мы приняли решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы, в размере 50 тысяч рублей в месяц. Сегодня от них и членов их семей поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат, - отметил градоначальник. - Для проведения платежей правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных».

По словам главы города, процесс передачи личных данных мобилизованных горожан потребует определенного времени, однако многим семьям деньги нужны уже сейчас. В связи с этом, для ускорения процесса близкие родственники мобилизированного могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) и получить выплату в формате адресной социальной помощи. «Постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», — заявил мэр.