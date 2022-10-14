Эксперт отметил успешный опыт применения офсетных контрактов в Москве

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Офсетные контракты хорошо зарекомендовала себя как инструмент индустриального и инвестиционного развития, считает экономист Андрей Бархота, который отмечает, что подобный формат сотрудничества бизнеса и власти позволяет гарантировать предпринимателям сбыт произведенной продукции, а власти получают необходимые товары и услуги по предсказуемым ценам, а также обеспечивают стабильность на рынке труда.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для городских медучреждений. Победитель конкурса обязался за три года организовать в Москва производство медицинской мебели, инвестировав в проект не менее 250 млн руб. Городские власти гарантировали приобретение 80 позиций мебели не менее чем на 5,1 млрд руб. в течение 10 лет.

По словам Андрея Бархоты, офсетные контракты, ранее заключенные правительством Москвы, продемонстрировали их востребованность для представителей индустрий с постоянным и высоким уровнем спроса. Крайне важным стало снижение стоимостного уровня офсетного контракта. «Это позволит внедрить новый механизм в контрактные отношения с предприятиями других отраслей, в том числе высокотехнологичных, связанных с импортозамещением. Успешный опыт применения офсетных контрактов в Москве способен положить начало межотраслевой кооперации на межрегиональном уровне с привлечением широкого пула инвесторов», - отметил экономист.

Согласно мнению заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, при заключении офсетных контрактов городские власти выбирают наиболее востребованную продукцию и если производство стратегически важно, то Москва согласна заключить офсет сроком до 10 лет и гарантировать долгосрочные закупки. «Заключенные сегодня контракты уже позволили сэкономить бюджетные средства: среднее снижение цены закупки по итогам конкурсов составило 20 процентов – это порядка 18 миллиардов рублей. В этом году для поддержки инвестиционной активности было принято решение заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства», – отмечает Ефимов.

Городские власти уже заключили пять офсетных контрактов на 72,7 млрд руб. Это четыре договора на создание производства медицинских изделий и лекарств и один на строительство завода по производству детского питания.