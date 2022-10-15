В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева

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В Москве стартовал процесс благоустройства территории скоропомощного стационарного комплекса (ССК) городской клинической больницы имени Вересаева. Для выполнения проекта предстоит высадить более 2 000 деревьев, кустарников и цветов, а также создать вокруг ССК комфортную городскую среду.

Как отмечает заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай, одни из ключевых понятий в современном строительстве и благоустройстве - обустройство зеленых зон и продуманных пространств для прогулок и встреч пациентов с их близкими, а также создание благоприятной атмосферы. «В рамках работ по озеленению территории ССК больницы имени Вересаева будет высажено 69 деревьев, 237 кустарников, 1 823 многолетних растения и разбито почти 5 000 кв м газона, - говорит Сапсай. - Все растения выбраны с учетом рекомендаций аллергологов. Среди наиболее распространенных пород деревьев - ели, дубы, клены, черемуха; среди кустарников - сирень, спирея, гортензия и другие».

Как уже сообщала «Независимая газета», в январе 2023 года в Москве будут открыты первые скоропомощные стационарные комплексы, которые размещены в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Чуть позже, в I полугодии 2023 года, ССК появятся в городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова, а во II полугодии - в ГКБ имени Буянова и ГКБ имени Пирогова.