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НОВОСТИ

В московском метро начал курсировать новый тематический поезд "Сибирь здесь"

16:00 15.10.2022

В столичной подземке начал ходить новый тематический поезд «Сибирь здесь», посвященный истории одного из важнейших регионов России, его природным богатствам, главным достопримечательностям и выдающимся людям. Состав будет курсировать по Сокольнической линии около 6 месяцев.

Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это уже шестой тематический состав в метрополитене, запущенный в нынешнем году. Объявлять остановки в нем будут известные сибиряки, например, Народный артист России Денис Мацуев и Народная артистка России Нина Усатова.

Также в метро по Серпуховско-Тимирязевской линии ходит тематический поезд «Россия в объективе», украшенный снимками, сделанными участниками состязания «Самая красивая страна». Проект создан совместно с Русским географическим обществом. На фотографиях - восемь уникальных территорий России: Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка. Пассажиры могут отсканировать QR-коды в вагонах и узнать больше об этих местах. 

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